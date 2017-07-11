Жители Подмосковья приняли за взрыв учения МЧС на аэродроме «Раменское»

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Москва, 11 июля. Информация о взрыве и пожаре на подмосковном аэродроме «Раменское» не соответствует действительности, сообщили Федеральному агентству новостей источники в МЧС РФ.

В МЧС опровергли информацию о взрыве и возгорании на аэродроме «Раменское». По словам источников, там проходит подготовка спасателей ведомства к международному аэрокосмическому салону МАКС-2017.

«Экстренных ситуаций нет, все в рамках программы», — заверили в МЧС РФ.

Напомним, салон МАКС-2017 пройдет в подмосковном «Жуковском» с 18 по 23 июля текущего года года.

Ранее полеты «Стрижей» во время подготовки к юбилею ВКС РФ вызвали у петербуржцев тревогу.