Порошенко объявил о «поражении Кремля» после решения Совета ЕС об ассоциации с Украиной

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Киев, 11 июля. Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.

На своей странице в социальной сети Facebook украинский лидер напомнил, что данное соглашение стало одним из ключевых требований прошедшего госпереворота. Порошенко также отметил, что Кремль, который «мобилизовал свои ресурсы против этого, потерпел очередное поражение».

По его словам, 12 июля состоится саммит Украина – ЕС, в ходе которого будут озвучены детали будущего партнерства. Порошенко добавил, что новый этап потребует от страны больших реформ и усилий.

Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в официальную силу 1 сентября.