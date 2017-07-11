В России стартовали продажи китайского седана Lifan Murman

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Пекин, 11 июля. Китайский автомобильный концерт Lifan официально презентовал новый флагманский седан модели Murman на российском рынке.

По имеющимся данным, продажи новинки начнутся в этом месяце. Представители компании утверждают, что данный автомобиль сможет составить lдостойную конкуренцию KIA Optima, Toyota Camry, Hyundai i40, Ford Mondeo, а также Geely Emgrand GT.

Отмечается, что стоимость машины начинается от 949 тыс. рублей. Авто оборудовано 1,8-литровым бензиновым двигателем производительностью 121 лошадиная сила. Также есть вариант с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 160 лошадиных сил.

Напомним, в мае этого года концерн анонсировал продажи своего нового авто в России. Тогда сообщалось, что транспортное средство появится на российском рынке под названием Murman.