В России стартовали продажи китайского седана Lifan Murman
Пекин, 11 июля. Китайский автомобильный концерт Lifan официально презентовал новый флагманский седан модели Murman на российском рынке.
По имеющимся данным, продажи новинки начнутся в этом месяце. Представители компании утверждают, что данный автомобиль сможет составить lдостойную конкуренцию KIA Optima, Toyota Camry, Hyundai i40, Ford Mondeo, а также Geely Emgrand GT.
Отмечается, что стоимость машины начинается от 949 тыс. рублей. Авто оборудовано 1,8-литровым бензиновым двигателем производительностью 121 лошадиная сила. Также есть вариант с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 160 лошадиных сил.
Напомним, в мае этого года концерн анонсировал продажи своего нового авто в России. Тогда сообщалось, что транспортное средство появится на российском рынке под названием Murman.