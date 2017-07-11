Володин предложил обсудить развитие робототехники на межпарламентской комиссии РФ и Индии

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Москва, 11 июля. Среди тем, вынесенных на обсуждение межпарламентской комиссии России и Индии, может быть вопрос развития робототехники и перспективы цифровой экономики. Так считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

С этим предложением он выступил в ходе встречи со своей индийской коллегой Сумитрой Махаджан. Кроме того, по мнению Володина, в повестку заседания, которое пройдет в следующем году, следует внести также темы международной важности. В частности, обсудить меры борьбы с терроризмом.

Еще одним пунктом, предложенным российским спикером, стали вопросы, связанные с социальноориентированными организациями. Володин считает, что подготовку к заседанию комиссии можно начинать уже сейчас, чтобы было время собрать всю необходимую информацию к межпарламентской встрече.