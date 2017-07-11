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Пиррова перемога: Порошенко объявил об ассоциации с ЕС и «победе над Кремлем»
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    Пиррова перемога: Порошенко объявил об ассоциации с ЕС и «победе над Кремлем»

    16:29  11 Июля 2017
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    Пиррова перемога: Порошенко объявил об ассоциации с ЕС и «победе над Кремлем»

    Президент Украины Петр Порошенко назвал ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом «поражением Кремля». Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему радость украинского лидера преувеличена.

    «Если даже предположить какой-то положительный сценарий, то население вряд ли почувствует улучшение жизни от этой ассоциации, — комментирует для ФАН Станислав Бышок. — А если и почувствует, то это будет очень нескоро. Это в большей степени зависит не от Евросоюза, а от подъема украинской экономики, связанного с внутренними резервами страны, которых крайне мало».

    Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил украинцев с очередной «перемогой» на своей странице в Facebook. По его словам, уже с сентября этого года начнется качественно новый этап пути Украины к Европейскому союзу.

    «Это этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский союз, и весь цивилизованный мир», — написал Порошенко.

    Перемога Киева: Порошенко объявил об ассоциации с ЕС и «победе над Кремлем»

    Гарант украинской конституции добавил, что уже завтра, 12 июля, во время саммита в Киеве, он обсудит с лидерами ЕС пути быстрого достижения цели, заложенной в соглашении.

    «Ассоциация с Евросоюзом предполагает соблюдение Украиной целого ряда требований. Но со стороны ЕС особых обязательств по отношению к Киеву нет. Это не договор об ассоциации двух равных партнеров, а договор, по которому Украина обязуется соблюдать целый ряд предписаний, касающихся в том числе деловой активности, сертификации продукции. А Евросоюз когда-нибудь в будущем может рассмотреть вопрос, будет ли проведена более глубокая интеграция, — подчеркивает собеседник ФАН, политический аналитик Станислав Бышок. — Единственное, что обещает ЕС в этом документе (который мало кто читал), давать определенные лимиты на импорт украинских продуктов. Но Украина — большая страна, и все предоставленные ей лимиты будут исчерпаны уже к марту 2018 года».

    Собеседник ФАН уверен, что договор об ассоциации с Евросоюзом — не то, чем он кажется официальному Киеву.

    «Киев считает, что это дорога, которая поведет страну к процветанию и к членству в ЕС. Но на самом деле, это лишь очередные обязательства, которые нужно выполнять. Порошенко, как политик, который собирается переизбраться на следующий срок, должен представить это соглашение как большое достижение постмайданной Украины», — уверен Бышок.

    "Украина победит и «обязательно будет в семье европейских народов — и в ЕС, и в НАТО"

    Петр Алексеевич в своем обращении к народу также не смог пройти мимо российской темы, отметив, что «Кремль, мобилизовавший все свои ресурсы против соглашения, и цинично нарушивший международное право, начал агрессию против Украины и потерпел очередное поражение».

    «Антироссийская тема является общим местом для постукраинской политики. Любой уважающий себя политический деятель, за исключением разве что членов «Оппозиционного блока», так или иначе декларирует о том, что Украина ведет неравную борьбу с Россией. Это всего лишь фигура речи. Вспомните, римский сенатор говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Он добавлял эту фразу в конце каждой своей речи. То же самое делает Порошенко», — подытожил эксперт.

    Глава «незалежной» уверен: Украина победит и «обязательно будет в семье европейских народов — и в ЕС, и в НАТО». Даже несмотря на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о «раке коррупции на Украине», президент по-прежнему уверен, что его и то, что осталось от некогда процветавшей страны, ждут в Североатлантическом альянсе и в Европе с распростертыми объятьями. 

    Отметим, что никто из украинских чиновников до сих пор не высказался по поводу столь радостной для страны новости. Молчит глава «Батьковщины» Юлия Тимошенко, молчат глава украинского МВД Арсен Аваков и глава СНБО Александр Турчинов. Даже министр иностранных дел Украины Павел Климкин предпочел никак не комментировать это событие.

    Это, в общем-то, и понятно. Кроме Украины, за последние почти 20 лет соглашение об ассоциации подписали десятки стран, среди которых: Албания, Босния и Герцеговина, Республика Косово, Ливан, Македония, Сербия, Черногория, Чили, Алжир, Сирия, Колумбия, Эквадор, Перу, Грузия и Молдавия. Эта ассоциация не улучшила жизнь простых людей, проживающих на территории этих стран. По факту государства всего лишь в одностороннем порядке открыли беспошлинный путь для Евросоюза.

    Автор: Алиса Яковлева
    #киев #евросоюз #порошенко #нато #столтенберг #климкин #аваков #турчинов #тимошенко #майдан #бышок #ассоциация #ес.украина
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