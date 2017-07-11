Спецпредставитель Путина по кибербезопасности прогнозирует повторение хакерской атаки

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Севастополь, 11 июля. Хакерская атака с использованием вируса WannaCry может повториться, причем в гораздо более крупных масштабах. Так считает спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Берем последнюю атаку WannaCry — 150 стран. Казалось бы, небольшой ущерб, но это была тестовая атака. И заранее могу сказать, что ожидаются куда более серьезные атаки», — отметил он, выступая на «Инфофоруме» в Севастополе.

Напомним, что в мае произошла масштабная хакерская атака с использованием вируса WannaCry, который способен зашифровать данные на зараженном компьютере. Злоумышленники требовали от своих жертв выкупа в биткоинах за разблокировку данных.