ДНР: инструкторы из западных стран обучают солдат ВСУ методам террористов

В Избранное

Донецк, 11 июля. Иностранные инструкторы готовят украинских силовиков террористическим методам ведения боевых действий в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, на базе 201 учебного центра в Хмельницкой области иностранные инструкторы осуществляют подготовку военнослужащих 48-й отдельной инженерной бригады ВСУ. Украинских военнослужащих готовят учат изготаваливать самодельные взрывные устройства с паражающими элементами, а также их маскировке под предметы быта.

Басурин отметил, что данный факт свидетельствует о готовности Киева к дальнейшим боевым действиям в Донбассе с использованием террористических методах.