ФСИН требует реального срока для Навального

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Москва, 11 июля. ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный, заявил пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев.

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию», — констатировал Васильев.

Заявление уже зарегистрировано. Однако процессуальное решение по нему в настоящее время не принято. Также неизвестно, в рамках какого именно дела ФСИН требует ужесточить наказание для Навального, передает РИА Новости.

Ранее представители ФСИН предупредили Навального о возможности отмены условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше».