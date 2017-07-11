На востоке Швеции обнаружили таинственную «мини-подлодку»

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Евле, 11 июля. В гавани на востоке Швеции местные жители обнаружили неопознанный подводный объект.

По данным администрации порта Евле объект имел около 12 метров длины и 3 метров высоты. Власти сообщили об этом факте министерству обороны Швеции, но военным при повторном исследовании акватории «мини-подлодку» найти не удалось.

В военном ведомстве Швеции воздерживаются комментировать этот случай, пишет «Ридус». Ранее в 2014 году шведские военные устроили полномасштабные поиски якобы российской подводной лодки в районе Стокгольмского архипелага. Лодку не нашли.