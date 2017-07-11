Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно

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Москва, 11 июля. Российская сторона считает возмутительным тот факт, что США до сих пор не решили ситуацию с российской дипломатической собственностью в Вашингтоне. Об этом во вторник заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что «для такой великой страны, как США, защитника международного права — это стыдно оставлять ситуацию в таком неразрешенном виде».

Лавров также добавил, что в Москве «полностью понимают русофобскую настроенность конгресса США» относительно этого вопроса.

«Это были уже, употреблю слово, судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения», — заявил глава ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью сообщения иностранных СМИ о том, что на объектах российской дипломатической собственности в США «демонтировано разведывательное оборудование».