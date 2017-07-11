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Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно
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    Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно

    14:53  11 Июля 2017
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    Лавров

    Москва, 11 июля. Российская сторона считает возмутительным тот факт, что США до сих пор не решили ситуацию с российской дипломатической собственностью в Вашингтоне. Об этом во вторник заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

    Российский министр подчеркнул, что «для такой великой страны, как США, защитника международного права — это стыдно оставлять ситуацию в таком неразрешенном виде».

    Лавров также добавил, что в Москве «полностью понимают русофобскую настроенность конгресса США» относительно этого вопроса.

    «Это были уже, употреблю слово, судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения», — заявил глава ведомства.

    Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью сообщения иностранных СМИ о том, что на объектах российской дипломатической собственности в США «демонтировано разведывательное оборудование». 

    Лавров

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #лавров #захарова #вашингтон #дипсобственность
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