Генпрокуратура Украины признала необходимость следствия по делу о госперевороте

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Киев, 11 июля. Генпрокуратура Украины признала необходимость расследования возможной причастности должностных лиц к госперевороту 2014 года, заявил адвокат бывшего президента страны Виктора Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, Генпрокуратура Украины уже начала проверку действий высокопоставленных чиновников, которые, как утверждает Янукович, причастны к совершению государственного переворота, передает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex, которая представляет интересы бывшего главы Украины.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассмотрит заявление Януковича об открытии дела о госперевороте.

Напомним, что Виктор Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности чиновников по факту государственного переворота, произошедшего в 2014 году.