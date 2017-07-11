Сирия без аль-Багдади: как российские ВКС внесли свой вклад в ликвидацию главаря террористов ИГ

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Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», ссылаясь на свои источники в иракской провинции Ниневия, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) признала гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Лидер псевдо-Халифата умирал уже много раз, но поставить точку в этом вопросе удалось только ВКС РФ. Ранее Министерство обороны сообщило, что лидер террористов ИГИЛ* (запрещено в РФ) был возможно уничтожен в результате авиаудара российских Су-34 и Су-35 по месту, где проходило совещание главарей террористов.

Вероятнее всего, и с остальным осиротевшим «Исламским государством»* (запрещено в РФ) придется разбираться российской группировке войск. Это мнение разделяет заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин, о чем он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН):

«Хотелось бы сделать ретроспективный взгляд к событиям, когда коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки выполняла боевые задачи по уничтожению боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). Мы знаем, что и количество авиавылетов было донельзя смешным, и возвращались американские самолеты с полным боезапасом, объясняя это тем, что цель была недостаточно разведана. В общем, за полгода, что они наносили удары, псевдо-Халифат расширялся, и «Исламское государство» (запрещено в РФ) как террористическая организация только укреплялось. Потому что никакой кардинальной борьбы, конечно же, не велось».

Эксперт напомнил, что ситуация изменилась только с появлением в Сирии нашей группировки войск:

«С Воздушно-космическими силами начались серьезные, конструктивные действия, которые сразу же привели к видимым результатам. Это констатировали не только представители мировой общественности, но и Соединенные Штаты Америки».

Наш собеседник отметил, что российская группировка войск задалась целью в первую очередь перерезать финансовые потоки террористов:

«Это была основная задача, которую надо было выполнить, чтобы уничтожить боевиков. Ну, и, конечно же, выполнялись боевые задачи по уничтожению целей непосредственно на поле боя в огневом соприкосновении. Это привело к тому, что и наземные операции сирийских правительственных сил после активных авиаударов российских ВКС увенчивались успехом».

Но на сегодняшний день первыми хотят известить всему миру, что с «Исламским государством» (запрещено в РФ) покончено, почему-то Соединенные Штаты Америки:

«Они начинали, но ничего сделать не смогли. Только после кардинальных действий наших военных, находящихся в Сирии, сегодня США оповещают весь мир, что Мосул пал, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) практически перестало существовать. Однако если говорить об интенсивности, у США и их союзников было 6-8 боевых авиавылетов, а у нас выходило до 120, как говорил наш президент в фильме Оливера Стоуна «Путин». Интенсивность была крайне высокой, меры были приняты радикальные, почти смогли переломить хребет ИГИЛ».

Эксперт отметил, что российские ВКС наносили не только авиаудары, призванные ускорить продвижение войск Сирийской Арабской Республики, но и ювелирные, точечные удары, например, по бункеру, в котором собрались руководители «Исламского государства» (запрещено в РФ) во главе с Абу Бакр аль-Багдади:

«Трижды Соединенные Штаты Америки объявляли о его уничтожении, а мы это один раз сделали точно и наверняка. Налицо эффективность, высокотехнологичность, высочайший уровень наших войск. В результате, сложнейший конфликт на Ближнем Востоке сегодня переводится в политическую плоскость».

Эксперт также считает, что без действий российских ВКС США не смогли бы взять Мосул: операция по освобождению города заняла в три раза больше времени, чем планировалось. И удалось ее закончить только после действий нашей группировки войск на территории Сирии:

«Причем США проводили операцию в Мосуле не так, как мы в Алеппо. Они не создавали никаких гуманитарных коридоров, а просто сбрасывали бомбы на дома мирных жителей. Беженцев было более миллиона. То есть операция велась совсем другими методами, нежели использовали российские военные вместе с сирийскими правительственными войсками в Алеппо. Но самое главное то, что коалиция, возглавляемая США, вытесняла боевиков в сторону Сирии, чтобы те шли в Дейр эз-Зор, Пальмиру, Ракку. Без кардинальных действий, прежде всего, России в сирийском конфликте, сегодня не могло бы быть и речи об освобождении Мосула, и победные реляции, которые звучат сегодня из уст американского президента, о победе над ИГИЛ не могли бы звучать».

* Организация запрещена на территории РФ.