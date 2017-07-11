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Сирия без аль-Багдади: как российские ВКС внесли свой вклад в ликвидацию главаря террористов ИГ
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    Сирия без аль-Багдади: как российские ВКС внесли свой вклад в ликвидацию главаря террористов ИГ

    15:21  11 Июля 2017
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    Сирия: ИГ подтвердило, что российские ВКС уничтожили их лидера Абу Бакра аль-Багдади

    Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», ссылаясь на свои источники в иракской провинции Ниневия, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) признала гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

    Лидер псевдо-Халифата умирал уже много раз, но поставить точку в этом вопросе удалось только ВКС РФ. Ранее Министерство обороны сообщило, что лидер террористов ИГИЛ* (запрещено в РФ) был возможно уничтожен в результате авиаудара российских Су-34 и Су-35 по месту, где проходило совещание главарей террористов. 

    Сирия: ИГ подтвердило, что российские ВКС уничтожили их лидера Абу Бакра аль-Багдади

    Вероятнее всего, и с остальным осиротевшим «Исламским государством»* (запрещено в РФ) придется разбираться российской группировке войск. Это мнение разделяет заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин, о чем он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН):

    «Хотелось бы сделать ретроспективный взгляд к событиям, когда коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки выполняла боевые задачи по уничтожению боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). Мы знаем, что и количество авиавылетов было донельзя смешным, и возвращались американские самолеты с полным боезапасом, объясняя это тем, что цель была недостаточно разведана. В общем, за полгода, что они наносили удары, псевдо-Халифат расширялся, и «Исламское государство» (запрещено в РФ) как террористическая организация только укреплялось. Потому что никакой кардинальной борьбы, конечно же, не велось».

    Эксперт напомнил, что ситуация изменилась только с появлением в Сирии нашей группировки войск:

    «С Воздушно-космическими силами начались серьезные, конструктивные действия, которые сразу же привели к видимым результатам. Это констатировали не только представители мировой общественности, но и Соединенные Штаты Америки».

    Сирия: ИГ подтвердило, что российские ВКС уничтожили их лидера Абу Бакра аль-Багдади

    Наш собеседник отметил, что российская группировка войск задалась целью в первую очередь перерезать финансовые потоки террористов:

    «Это была основная задача, которую надо было выполнить, чтобы уничтожить боевиков. Ну, и, конечно же, выполнялись боевые задачи по уничтожению целей непосредственно на поле боя в огневом соприкосновении. Это привело к тому, что и наземные операции сирийских правительственных сил после активных авиаударов российских ВКС увенчивались успехом».

    Но на сегодняшний день первыми хотят известить всему миру, что с «Исламским государством» (запрещено в РФ) покончено, почему-то Соединенные Штаты Америки:

    «Они начинали, но ничего сделать не смогли. Только после кардинальных действий наших военных, находящихся в Сирии, сегодня США оповещают весь мир, что Мосул пал, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) практически перестало существовать. Однако если говорить об интенсивности, у США и их союзников было 6-8 боевых авиавылетов, а у нас выходило до 120, как говорил наш президент в фильме Оливера Стоуна «Путин». Интенсивность была крайне высокой, меры были приняты радикальные, почти смогли переломить хребет ИГИЛ».

    Сирия: ИГ подтвердило, что российские ВКС уничтожили их лидера Абу Бакра аль-Багдади

    Эксперт отметил, что российские ВКС наносили не только авиаудары, призванные ускорить продвижение войск Сирийской Арабской Республики, но и ювелирные, точечные удары, например, по бункеру, в котором собрались руководители «Исламского государства» (запрещено в РФ) во главе с Абу Бакр аль-Багдади:

    «Трижды Соединенные Штаты Америки объявляли о его уничтожении, а мы это один раз сделали точно и наверняка. Налицо эффективность, высокотехнологичность, высочайший уровень наших войск. В результате, сложнейший конфликт на Ближнем Востоке сегодня переводится в политическую плоскость».

    Сирия: ИГ подтвердило, что российские ВКС уничтожили их лидера Абу Бакра аль-Багдади

    Эксперт также считает, что без действий российских ВКС США не смогли бы взять Мосул: операция по освобождению города заняла в три раза больше времени, чем планировалось. И удалось ее закончить только после действий нашей группировки войск на территории Сирии:

    «Причем США проводили операцию в Мосуле не так, как мы в Алеппо. Они не создавали никаких гуманитарных коридоров, а просто сбрасывали бомбы на дома мирных жителей. Беженцев было более миллиона. То есть операция велась совсем другими методами, нежели использовали российские военные вместе с сирийскими правительственными войсками в Алеппо. Но самое главное то, что коалиция, возглавляемая США, вытесняла боевиков в сторону Сирии, чтобы те шли в Дейр эз-Зор, Пальмиру, Ракку. Без кардинальных действий, прежде всего, России в сирийском конфликте, сегодня не могло бы быть и речи об освобождении Мосула, и победные реляции, которые звучат сегодня из уст американского президента, о победе над ИГИЛ не могли бы звучать».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #россия #сша #сирия #алеппо #иг #вкс рф #игил #мосул #пальмира #су-35 #дейр эз-зор #абу бакра аль-багдади #су-34
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