Казахстан приветствует соглашение России и США по деэскалации в Сирии

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Астана, 11 июля. Договоренности между РФ и США в отношении зон деэскалации в Сирийской республике были положительно восприняты руководством Казахстана. Как сообщает МИД республики, вступление в силу перемирия с 9 июля в провинциях Ас-Сувейда, Даръа и Аль-Кунейтра — еще один практический шаг на пути к всеобъемлющему прекращению боевых действий в САР.

Как говорится в распространенном во вторник заявлении МИД, Астана также призывает к полному соблюдению режима прекращения боевых действий.

«Надеемся на дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между Россией, США и всеми другими заинтересованными сторонами ради восстановления мира и стабильности в Сирии», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что введение зон деэскалации в Сирии должно быть временной мерой.