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Астрономы показали на видео «сердце» сверхновой звезды после взрыва
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    Астрономы показали на видео «сердце» сверхновой звезды после взрыва

    17:20  11 Июля 2017
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    звезда

    Нью-Йорк, 11 июля. Ученые показали видео с трехмерной моделью останков сверхновой после ее взрыва. Выяснилось, что из этих останков впоследствии формируется материал для строительства новых планет, сообщается в научном исследовании на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO).

    В частности, в поле зрения ученых попалась звезда SN1987A, которая взорвалась 30 лет назад. Ее вспышка считается самой близкой и самой яркой с момента изобретения телескопа.

    Knots of new molecules in heart of exploded star from NRAO Outreach on Vimeo.

    Тем не менее, астрономов гораздо больше заинтересовал не взрыв сверхновой, а его последствия. В представленной 3D-модели желтым цветом показаны области угарного газа, синим — водород, фиолетовым — монооксид кремния.

    Данные для уникального исследования были полученные с помощью радиофизической обсерватории ALMA. Ученые обнаружили множество невидимых ранее молекул. Все они появились после распада сверхновой на атомы. Через какое-то время эти частички стали образовывать новые соединения, которые, в свою очередь, сформировали новые небесные тела.

    The Birth of Supernova 1987A: animation depicting the buildup and aftermath of supernova 1987A from NRAO Outreach on Vimeo.

    Автор: Дима Оленин
    #сверхновая
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