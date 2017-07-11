Боевики ИГ в Ираке начали междоусобную войну после сообщения о смерти аль-Багдади

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Таль-Афар, 11 июля. Террористы «Исламского государства»* начали борьбу за лидерство в «Халифате».

Местный источник в иракской провинции Ниневия сообщил, что между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начались перестрелки сразу после объявления о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.

Отмечается, что бои происходят в населенном пункте Таль-Афар между арабскими и иностранными лидерами террористической группировки. Перестрелки длятся уже несколько часов, подчеркивает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.