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Боевики ИГ в Ираке начали междоусобную войну после сообщения о смерти аль-Багдади
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    Боевики ИГ в Ираке начали междоусобную войну после сообщения о смерти аль-Багдади

    14:23  11 Июля 2017
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    Боевики ИГ в Ираке начали междоусобную войну после сообщения о смерти аль-Багдади

    Таль-Афар, 11 июля. Террористы «Исламского государства»* начали борьбу за лидерство в «Халифате».

    Местный источник в иракской провинции Ниневия сообщил, что между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начались перестрелки сразу после объявления о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.

    Отмечается, что бои происходят в населенном пункте Таль-Афар между арабскими и иностранными лидерами террористической группировки. Перестрелки длятся уже несколько часов, подчеркивает источник.

    Боевики ИГ в Ираке начали междоусобную войну после сообщения о смерти аль-Багдади

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #аль-багдади #таль-афар #ниневия
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