Боевики ИГ в Ираке начали междоусобную войну после сообщения о смерти аль-Багдади
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Таль-Афар, 11 июля. Террористы «Исламского государства»* начали борьбу за лидерство в «Халифате».
Местный источник в иракской провинции Ниневия сообщил, что между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начались перестрелки сразу после объявления о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
Отмечается, что бои происходят в населенном пункте Таль-Афар между арабскими и иностранными лидерами террористической группировки. Перестрелки длятся уже несколько часов, подчеркивает источник.
* Организация запрещена на территории РФ.