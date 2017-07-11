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Мауэрбах, 11 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе операции по освобождению Мосула отсутствовали условия для организованного вывода мирный жителей из города, что может привести к увеличению числа жертв. Об этом он заявил в ходе министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в австрийском Мауэрбахе

«Все это было хаотично, спонтанно. Когда происходит в таком неожиданном виде, это добавляет неудобств и, наверное, жертв», — отметил Лавров.

Накануне премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил с официальным заявлением об окончательном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.