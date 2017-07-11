Полиция задержала уборщика, который пытался разграбить обгоревший ТЦ «РИО» в Москве

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Москва, 11 июля. Мародеры разграбили магазины и лавки, находящиеся в торговом центре «РИО» в Москве, где недавно произошел пожар. В частности, преступники обчистили «Связной».

Одного из них полиции удалось задержать. Им оказался гражданин Таджикистана, который работал в ТЦ уборщиком. Он пытался вынести из здания золотые украшения, спрятав их в пакете, сообщает Телеканал 360.

Напомним, что в результате пожара в торговом центре «РИО» пострадали семь человек. Пострадавшие были доставлены в институт имени Склифосовского на вертолетах.