Audi презентовала седан A8 нового поколения с автопилотом и массажем

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Барселона, 11 июля. Седан А8 от компании Audi представлен широкой публике. Презентация автомобиля состоялась в испанской Барселоне, где прошел форум, организованный немецким производителем.

Автомобиль способен удовлетворить самых капризных и ленивых покупателей. В нем предусмотрен автопилот, который может управлять машиной на скорости 60 км/ч. Седан умеет самостоятельно заезжать в гараж и выезжать из него. Для этого водителю даже не требуется находиться в салоне.

Оценят новинку и пассажиры, специально для которых А8 оснастили функцией массажа ног. В продаже в Германии этот чудо-автомобиль появится будущей осенью. Выложить за него придется не менее 90 тысяч евро, что составляет более 6 млн рублей.

В России появление новинки можно ожидать ближе к концу года.