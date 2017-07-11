Представители Дамаска дискутируют с де Мистурой о борьбе с терроризмом в Сирии

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Женева, 11 июля. Делегация правительства Сирии начала обсуждать со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросов борьбы с терроризмом на межсирийских переговорах в Женеве.

Об этом сообщил глава делегации Башар Джаафари, уточнив, что борьба с терроризмом является одной из четырех тем повестки дня переговоров.

Сейчас эксперты Дамаска ведут технические дискуссии с представителями офиса де Мистуры по вопросам урегулирования в Сирии.

Напомним, террористические группировки ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»* запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.