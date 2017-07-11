Путин встретился с патриархом Кириллом на Валааме

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Петрозаводск, 11 июля. Президент России Владимир Путин посетил Валаам, где обсудил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обустройство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уже на Валааме», — ответил Песков на вопрос журналистов, когда состоится поездка.

Путин посетил Валаам в день памяти основателей монастыря. У Спасо-Преображенского собора его встретил глава РПЦ. Они обсудили жизнь монастыря, а также его обустройство.

Российский президент приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, а также поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

Ранее сообщалось, что Путин пробудет на Валааме до вечера 11 июля.