Нетрезвый тюменец сбил на машине инспектора ГИБДД

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Ишим, 11 июля. Пьяный водитель прокатил на капоте своей машины сотрудника ДПС в центре Ишима.

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что ДТП произошло в ночь на 11 июля около трех часов. Инспекторы попытались остановить автомобиль с подозрительным водителем, однако тот не стал разговаривать с представителями правоохранительных органов и заблокировал автомобиль.

Водитель нажал на газ и продолжил движение, не обращая внимания на инспектора на капоте. Машину удалось остановить, только загнав водителя в тупик. 42-летний тюменец пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. За насилие над сотрудником полиции ему грозит уголовная ответственность, пишет URA.ru.