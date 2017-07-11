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Сирия: Турция усиливает свои войска на границе с регионом Африн
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    Сирия: Турция усиливает свои войска на границе с регионом Африн

    13:54  11 Июля 2017  /обновлено: 14:03  11 Июля 2017
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    Сирия: Турция усиливает свои войска на границе с регионом Африн

    Анкара, 11 июля. К району Мусабейли приграничной с Сирией турецкой провинции Килис проследовали шесть транспортных автоколонн, информирует издание Anadolu.

    Как стало известно, военно-транспортные средства будут размещены на границе с Сирией, с противоположной стороны которой расположен регион Африн, контролируемый силами самообороны сирийских курдов. Согласно приведенным данным, техника оправлена Турцией для усиления своих подразделений.

    Напомним, ранее армия Турции подвергла обстрелу курдские поселения на севере провинции Алеппо. В результате одного из обстрелов пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #турция
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