Донбасс: украинские силовики более 50 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 11 июля. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики более 50 мин. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты Раевка, Первомайск, Березовское, а также Калиновка. В ходе обстрелов украинские силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие, а также минометы калибром 120-мм, которые запрещены минскими соглашениями. Всего за минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ЛНР более 50 мин.

Напомним, 7 июля в результате взрыва в центре Луганска погибла женщина, еще пять человек получили ранения. По данным Народной милиции ЛНР, теракт был организован и осуществлен украинскими силовиками, передает «Вечерняя Москва».