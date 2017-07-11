Ракка: более 190 тыс. человек покинули город с начала операции против ИГ

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Ракка, 11 июля. ООН сообщает о критической гуманитарной ситуации в захваченной «Исламским государством»* Ракке.

С начала военной операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) гуманитарная ситуация в Ракке ухудшается каждый день, сообщил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.

Город уже покинули 190 тысяч мирных жителей, выбраться с территорий, подконтрольных исламистам, не удается порядка 50 тысячам человек. Ситуация с водой, продовольствием и лекарствами в Ракке является угрожающей для жизни и здоровья гражданских лиц.

* Организация запрещена на территории РФ.