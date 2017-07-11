Лавров преподал урок вежливости журналистам на министерской встрече ОБСЕ

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Вена, 11 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал поведение журналистов на министерской встрече ОБСЕ в австралийском Мауэрбахе.

«Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной», — заявил глава МИД РФ столпившимся вокруг журналистам. Он также отметил, что «это не очень вежливо».

Сразу после замечания Лаврова один из журналистов перегнулся через стол и поднес микрофон прямо к лицу министра. Такое поведение возмутило главу российской дипломатии. Лавров поинтересовался, какое воспитание получал журналист, который ведет себя подобным образом. Он также напомнил, что «когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место».

Sergey Lavrov arrived in Austria to take part in OSCE Informal ministerial meeting/ #Лавров прибыл в Вену д/участия в неформальном СМИД ОБСЕ pic.twitter.com/J1ZvLVkUoD — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) July 10, 2017

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Австрию для участия в неформальной встрече ОБСЕ.