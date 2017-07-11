ФАН публикует список госпитализированных после ДТП с участием автобуса и фуры под Красноярском

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Красноярск, 11 июля. По информации Федерального агентства новостей, три человека госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и фуры под Красноярском.

По данным источника, Алексей К. 1975 года рождения, Олеся С. 1990 года рождения и Илья Р. 2001 года рождения были госпитализированы после столкновения грузовика и автобуса в Березовском районе. Остальные пострадавшие — девять человек — были осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, во вторник утром стало известно, что 12 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на 865-м километре автодороги М-53 «Байкал» в Красноярском крае.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса выехал на встречную полосу и допустил столкновение с самосвалом.