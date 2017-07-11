Заблудившихся в лесах Курганской области детей спасли от голодных волков

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Курган, 11 июля. Два мальчика, сутки назад ушедшие в лес за грибами, найдены спасателями. Школьники успели уйти на расстояние 28 километров от села Самохвалово, где их ждали взволнованные родители.

Взрослые накануне, не дождавшись детей домой, обратились за помощью. В поисках школьников принимали участие 250 человек. Среди них были и полицейские, и спасатели, и волонтеры. Никто не знал, в какую сторону ушли мальчики.

Пока искали, натыкались на множество волчьих следов, что лишь добавляло волнения, сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. Сейчас дети уже в безопасности, они переданы врачам для обследования состояния их здоровья.