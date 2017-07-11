Донбасс сегодня: чудовищные разрушения в ДНР, травля за связь с ЛНР, больной из ВСУ с гранатами

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Донбасс сегодня, 11 июня. Чудовищные разрушения в ДНР — за время войны обстрелами уничтожены или повреждены 25 тысяч домов; девушку исключили из украинского вуза за отказ ее отца — экс-бойца ЛНР сотрудничать с СБУ; ехавшего на лечение военнослужащего ВСУ поймали в Мариуполе с мешком гранат.

Чудовищные разрушения в Донбассе

Продолжаются обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Так, по информации в Минобороны ДНР, в результате ночного обстрела ранены двое мирных жителей Донецка. Инцидент произошел в поселке Трудовские Петровского района на западе столицы ДНР.

«Около 23.00 в поселке Трудовские прямым попаданием снаряда в квартиру были ранены мужчина и женщина», — рассказал источник в военном ведомстве ДНР.

Ранее появилась информация, что днем украинские силовики обстреляли из минометов и артиллерии окрестности города Ясиноватая. Под огнем оказались населенные пункты Минеральное и Яковлевка.

Всего за время войны в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных было повреждено или полностью разрушено более 25 тысяч жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ ДНР.

«С начала боевых действий в 2014 году на территории ДНР в результате обстрелов получили повреждения различной степени 4745 многоквартирных жилых домов и 20700 частных домовладений, а также более тысячи объектов соцкультбыта. С начала текущего года обстрелам подверглись 837 домов», — рассказали в министерстве.

При этом в ДНР активно ведется работа по восстановлению поврежденного и строительству нового жилья. Так, по данным Минстроя ДНР, уже восстановлено 1583 многоквартирных дома и 4632 частных домовладения.

Кара за отказ сотрудничать с СБУ

Дочь бывшего военнослужащего ЛНР отчислили из харьковского вуза за отказ отца сотрудничать с СБУ. Как рассказали в МГБ ЛНР, администрация Харьковской гуманитарно-педагогической академии отчислила дочь бывшего военнослужащего народной милиции ЛНР за отказ ее отца передать СБУ сведения, составляющие государственную тайну.

«Моя дочь Дарья, которая проходила учебу в Харьковской гуманитарно-педагогической академии, позвонила и сказала, что со мной считают нужным пообщаться некие люди», — рассказал бывший боец народной милиции ЛНР по имени Сергей.

Звонивший представился сотрудником СБУ и стал расспрашивать о численности подразделения, в котором служил Сергей, а также об оснащении, военной технике, позывных, номерах телефонов и других сведениях, составляющих государственную тайну.

За отказ предоставить требуемые сведения мужчине пригрозили, что у его дочери начнутся неприятности.

«В случае, если я откажусь выйти с ними на связь и вести продуктивный диалог, были озвучены угрозы в адрес моей дочери, как в плане физической расправы, так и создание ей проблем с учебой», — рассказал мужчина.

По его словам, после этого разговора его дочь вынуждена была покинуть территорию Украины, девушка действительно получала угрозы по телефону, а потом была заочно отчислена из академии.

«Данные методы работы службы безопасности Украины я рассматриваю как преступные, так как они угрожают мне и нарушают конституционные права человека», — подчеркнул бывший боец ЛНР.

В связи с этой историей МГБ ЛНР отметило, что Сергей поступил абсолютно правильно, отказавшись контактировать с СБУ, поскольку сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Луганской народной республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Боец вез из Донбасса в больницу гранаты

Вечером в понедельник на железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские обнаружили военнослужащего ВСУ, у которого при себе был целый арсенал боевых гранат.

«Военнослужащий ехал в Кировоградскую область на лечение, и с собой захватил шесть гранат Ф-1, гранату РГД и другую пиротехнику», — сообщил глава полиции подконтрольной Киеву части Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, «больной» с гранатами занервничал, как только на вокзале появился полицейский патруль со служебной собакой, которая и унюхала взрывоопасный груз. Ведется расследование.