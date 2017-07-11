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Дамаск обсуждает с ООН вопросы конституции Сирии — Джаафари
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    Дамаск обсуждает с ООН вопросы конституции Сирии — Джаафари

    13:33  11 Июля 2017  /обновлено: 14:02  11 Июля 2017
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    Дамаск обсуждает с ООН вопросы конституции Сирии — Джаафари

    Женева, 11 июля. Глава делегации Дамаска на переговорах по Сирии в Женеве Башар Джаафари заявил, что юридичиские эксперты САР обговаривают с ООН вопросы изменения конституции Сирии.

    Он пояснил, что группа сирийских экспертов в области права начала консультации с командой спецпосланника ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по вопросам изменения конституции Сирии. Он также добавил, что это первые консультации подобного рода. По его словам, сегодня представители Сирии и ООН обсудят варианты конституции из 12 основных пунктов.

    Глава делегации Дамаска подчеркнул, что сегодня представители Сирии начали «настоящие» переговоры по урегулированию сирийского кризиса со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #дамаск #женева #джаафари
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