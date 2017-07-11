Кудрин предсказал снижение ключевой ставки до 8,5% к концу года

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Екатеринбург, 11 июля. Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что к концу года ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 8,5-8,25% годовых.

«Мой прогноз был на конец года 8,5 процентов. Так и думаю - 8,5 процентов, может быть, даже на 0,25 ниже», — заявил Кудрин в ходе выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Он также добавил, что ускорение инфляции в прошлом месяце не несет рисков для достижения целевого показателя ЦБ в 4%. Рост цен, который происходит последние несколько недель, связан с сезонным увеличением стоимости продуктов и повышением тарифов, уверен Кудрин.

Напомним, что 16 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 9%. Кроме того, совет директоров заявил, что есть вероятность снижения данного показателя в следующем полугодии.