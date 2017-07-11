В Совфеде предложили доставлять продукты малоимущим «Почтой России»

В Избранное

Москва, 11 июля. Продукты малоимущим, чтобы рационально расходовать бюджетные средства, необходимо доставлять «Почтой России», заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

В Минпромторге предложили ввести продовольственные карточки, которые малоимущие граждане России смогут отоваривать в магазинах. Лисовский одобряет эту инициативу, однако предлагает внести некоторые коррективы в этот механизм.

«Мы считаем, что в такой набор должны войти продукты, которые в большом объеме производят наши аграрии, — подсолнечное масло, крупы, сахар, мясные консервы из курицы и свинины», — цитирует его «Парламентская газета».

Сенатор пояснил, что у этих товаров длительный срок хранения, а значит их можно доставлять гражданам «Почтой России» без товарной наценки.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главой «Почты России» замминистра экономического развития РФ Николая Подгузова.