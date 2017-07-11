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Женева, 11 июля. Три группы сирийской оппозиции впервые встретились в швейцарской Женеве в полном составе. Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

По его словам, специалисты, группа сирийских экспертов в области права начали во вторник, 11 июля, обсуждать с командой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры механизмы политического урегулирования. Он также отметил, что впервые все эксперты встречаются в полном составе.

Напомним, 10 июля в Женеве стартовал седьмой раунд переговоров по Сирии.