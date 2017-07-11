Правозащитники обвиняют коалицию США в преступлениях против мирных жителей Мосула

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Лондон, 11 июля. Правозащитники из Amnesty International заявили о необходимости проведения независимого расследования преступлений, которые были совершены в отношении мирного населения иракского города Мосул, полностью освобожденного от ИГ*.

Так, в Amnesty International отмечают, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ и правительственные силы Ирака в ходе «противозаконных атак» использовали оружие взрывного действия и неточное оружие.

Как говорится в отчете международной правозащитной организации, «нужно учредить независимую комиссию, которая гарантировала бы проведение беспристрастного расследования любых случаев, в которых есть достоверные доказательства нарушений международного права, и обнародование его результатов», сообщает RT.

Напомним, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей призвал власти Ирака обеспечить соблюдение прав человека после освобождения Мосула от боевиков ИГ.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.