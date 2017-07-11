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Женева, 11 июля. Делегация правительства Сирии назвала важным началом проведение «настоящих» переговоров со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой по вопросу борьбы с терроризмом. Об этом во вторник заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

«Мы начали сегодня обсуждение темы борьбы с терроризмом из четырех корзин. Мы считаем, что это значимое обсуждение с де Мистурой, это важное начало», — отметил он.

Напомним, что Женеве проходит очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса и борьбе с терроризмом в этом регионе. Ранее Россия и США согласовали перемирие на юге арабской республики.