Сирия: оппозиция заявила о сбитом самолете и вертолете ВВС САР

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Махрус, 11 июля. «Сирийская свободная армия» заявила об уничтожении военного самолета и вертолета авиации САР.

Оппозиционная группировка «Свободная сирийская армия» утверждает, что боевикам удалось сбить правительственный самолет и вертолет в юго-восточной части страны. Источники боевиков сообщили, что авиатехника была сбита около района Махрус.

Эта зона, сообщают эксперты, не является зоной деэскалации.

В данный момент сирийские СМИ выясняют достоверность этих данных, модели сбитой техники и состояние экипажей.