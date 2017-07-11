Сирия: оппозиция заявила о сбитом самолете и вертолете ВВС САР
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Махрус, 11 июля. «Сирийская свободная армия» заявила об уничтожении военного самолета и вертолета авиации САР.
Оппозиционная группировка «Свободная сирийская армия» утверждает, что боевикам удалось сбить правительственный самолет и вертолет в юго-восточной части страны. Источники боевиков сообщили, что авиатехника была сбита около района Махрус.
Эта зона, сообщают эксперты, не является зоной деэскалации.
В данный момент сирийские СМИ выясняют достоверность этих данных, модели сбитой техники и состояние экипажей.
#Syria #FSA group Ahrar al-Sharqyie said they shoot down regime warplane near Um al-Remem south Makhoul in Syrian Badyie pic.twitter.com/K56KHcQZx9— Putintin (@putintintin1) July 11, 2017