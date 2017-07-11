Оппозиция обсудит с де Мистурой вопрос о выборах в Сирии

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Женева, 11 июля. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник обсудит с представителями «московской», «каирской» и «эр-риядской» групп оппозиции вопрос о выборах.

«Сегодня состоится техническая встреча трех делегаций оппозиции с ООН (спецпосланником генсекретаря по Сирии — ред.) для начала обсуждения вопроса о выборах, — рассказал журналистам председатель «московской платформы» Кадри Джамиль. — Вопрос не застрял, события развиваются, намечаются положительные тенденции», передает ТАСС.

Напомним, ранее де Мистура подчеркнул, что представители сирийской курдской общины должны участвовать в создании конституции страны, их голос нельзя игнорировать.

Как отмечал спецпосланник ООН, в течение текущего года он рассчитывает провести еще четыре раунда межсирийских переговоров