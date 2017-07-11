В Хакасии 12 детей и четверо взрослых едва не погибли от отравления пирожными

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Абакан, 11 июля. Шестнадцать человек госпитализированы после заболевания сальмонеллезом в поселке Шира в Хакасии. 12 из них – дети. Сейчас по данному факту идет доследственная проверка.

Предварительно следователи установили, что больные обращались за помощью с 4 по 8 июля. Все случаи произошли в одном поселке. Оказалось, что пострадавшие успели отведать трубочек с безе, изготовленных в местном кондитерском цехе. При проверке производственного помещения были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В следственном управлении также особо подчеркнули, что кондитеры нарушали правила обработки яиц, а также условия хранения продовольственного сырья.

Лабораторные исследования подтвердили предварительную версию. Сейчас на лечении в больнице находятся 10 детей и 3 взрослых.

