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США не уйдут с Ближнего Востока даже после провала ИГИЛ в Мосуле — эксперт
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    США не уйдут с Ближнего Востока даже после провала ИГИЛ в Мосуле — эксперт

    13:34  11 Июля 2017
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    США не уйдут с Ближнего Востока даже после провала ИГИЛ в Мосуле — эксперт

    Вашингтон, 11 июля. Поражение экстремистской группировки «Исламское государство»* (запрещена в России по решению Верховного суда) в иракском Мосуле, а также ослабление ее позиций в Ракке не означают, что международная коалиция во главе с США уйдет с Ближнего Востока. Об этом сегодня сообщает Foreign Policy.

    По словам научного сотрудника по ближневосточным исследованиям в Совете по международным отношениям США Эллиотта Абрамса, поражение ИГ* не остановит США, а даже наоборот — Вашингтон может усилить свое участие в ближневосточных конфликтах.

    Он отметил, что США думают, что «Багдад не может решать данные проблемы самостоятельно, поэтому в Вашингтоне могут решить, что Ираку понадобится американская помощь».

    США не уйдут с Ближнего Востока даже после провала ИГИЛ в Мосуле — эксперт

    Экс-советник 44-го президента США Барака Обамы Роберт Малли уверен, что союзники США по коалиции «сами будут умолять Вашингтон ввязаться в очередную схватку». Малли также считает, что соблазн для администрации нынешнего главы США ввязаться в очередной конфликт велик, однако эта идея не увенчается успехом. 

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сша #иг #игил #мосул #ирак #ракка #вашингтон
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