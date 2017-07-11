Сирия: один из главарей ИГИЛ захвачен боевиками «Аль-Каиды» в Идлибе

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Идлиб, 11 июля. Террористы из сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», лояльные руководству «Аль-Каиды»* (международная террористическая группировка запрещена в России) сообщили о том, что нанесли крупное поражение силам «Исламского государства»* (запрещено на территории РФ) в западной части провинции Идлиб. Были задержаны двое главарей ИГ* в Сирии и более сотни боевиков.

Как сообщают террористы в выпущенном по случаю пропагандистском видео, в операции группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра*» (группировка запрещена в России) против «спящих ячеек» ИГ участвовали более 700 человек. Террористам удалось задержать главарей по имени Абу Ибрахим аль-Ираки и Абу Сулейман ар-Руси вместе с телохранителями, более 120 террористов ИГ были убиты или арестованы.

В ответ на операцию «Аль-Каиды» террористы ИГ привели свои подразделения на территории Идлиба в полную боевую готовность.

* Организация запрещена на территории РФ.