Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии из-за непогоды

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Берлин, 11 июля. Плохие погодные условия стали причиной ЧП, которое произошло на юго-западе Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

С рельсов сошел пассажирский поезд, в котором в тот момент находились 120 человек. Из-за сильного ветра, который бушует в этом регионе, на пути следования поезда рухнуло большое дерево, что и повлекло железнодорожную аварию.

На место происшествия были вызваны все экстренные службы. Как сообщает «Свободная пресса», никто не пострадал, пассажиров перевезли в безопасное место.

Добавим, как передает Дни.ру, в Тюменской области пьяный мужчина прокатил на капоте полицейского, пытаясь избежать общения с представителями закона.