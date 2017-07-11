Крым готовится к будущему: запуск ТЭС привлечет на полуостров новые инвестиции

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Уже в первом квартале 2018 года в Крыму будут запущены первые блоки новой теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Министр также добавил, что власти рассчитывают на успешную реализацию проекта в установленные сроки. «Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации, и компания реализует проект в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством», — резюмировал он.

Интриги в Siemens

Напомним, что ранее в СМИ появилась история о том, что газовые турбины для новой ТЭС якобы были поставлены в Крым немецким концерном Siemens в обход санкций Евросоюза. Сообщалось, что руководство германской компании сейчас делает все возможное для отзыва турбин назад.

В Кремле уже опровергли данные спекуляции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Крымский полуостров для строительства электростанций поставлены российские турбины, собранные из отечественных компонентов. Таким образом, Siemens попросту нечего отзывать из Крыма.

Задел на будущее

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук также уверен, что газетным уткам западных СМИ не удастся сорвать столь важное для полуострова и его жителей строительство.

«Я недавно виделся с главой Крыма Сергеем Аксеновым и могу сказать, что реакция властей на всю эту историю с Siemens достаточно спокойная. У нас недавно произошла замена министра топлива и энергетики. Бывший министр Светлана Бородулина хорошо справлялась со своими обязанностями во время блэкаута. Потому к ней нет никаких претензий. Тем не менее сейчас власти Республики Крым взяли курс на развитие наших энергогенерирующих мощностей, и здесь требуется новый подход», — заявил крымский политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас в Крыму нет проблем с энергетикой, и жители полуострова исправно получают электричество в свои дома. Тем не менее, подчеркивает Форманчук, нужно думать и о дальнейшем развитии промышленности и индустрии Крыма. Для этого региону требуются новые мощности.

«Новая теплоэлектростанция очень важна для нас. Ее строительство надо рассматривать в комплексе со строительством Керченского моста и другими масштабными инфраструктурными проектами. Крым имеет серьезные инвестиционные возможности, которые все еще реализованы не до конца и сдерживаются рядом факторов. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС позволит Крыму нарастить генерацию. Мы получим именно те мощности, которых не хватает для расширения многих местных производств», — продолжает Александр Форманчук.

Новые мощности, новые инвестиции

Рано или поздно Крыму придется осваивать методы опреснения морской воды, поясняет эксперт. Это крайне энергоемкое производство. Также не следует забывать, что в Севастополе сейчас строится новый аэровокзал. Чтобы этот терминал мог исправно работать и принимать пассажиров, ему также потребуются значительные энергетические ресурсы.

«Есть и масса других немаловажных для нас проектов. Новая ТЭС нарастит наши мощности где-то на 400 МВт. Это позволит не только поддерживать нынешнюю благоприятную ситуацию, но и думать о развитии. Крым готовится к будущему. Я уверен, что благодаря всему этому через два–три года в Крым придут новые инвестиции. Что касается Siemens, то мы знаем, что в ЕС используют все возможные зацепки для того, чтобы саботировать развитие нашего региона. Тем не менее, я думаю, что все эти попытки закончатся неудачей», — подводит итог Форманчук.

История вопроса

Напомним, что строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт каждая запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Первая электростанция размещена под Симферополем, вторая — в Севастополе. По завершению строительства энергогенерирующие мощности Крыма возрастут до 1350 мегаватт.

Всего в рамках целевой программы в энергетику Крымского полуострова будет инвестированно 49 миллионов рублей. Работы по строительству теплоэлектростанции ведет «Технопромэкспорт», дочерняя компания «Ростеха».