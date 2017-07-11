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Свердловские власти решают проблемы уральцев, обратившихся к Путину
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    Свердловские власти решают проблемы уральцев, обратившихся к Путину

    14:00  11 Июля 2017
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    Свердловские власти решают проблемы уральцев, обратившихся к Путину

    Екатеринбург, 11 июля. Члены регионального правительства Свердловской области будут заниматься решением вопросов, изложенных на прямой линии президента Владимира Путина, сообщается областной департамент информационной политики.

    Как стало известно, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйбышев подписал более 20 поручений, выделив вице-губернаторам по две недели на решение изложенных проблем. В частности, власти региона будут осуществлять ремонт многоквартиных домов, следить за качеством коммунальных услуг и оказывать социальную помощь населению.

    Свердловские власти решают проблемы уральцев, обратившихся к Путину

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин взял за правило просматривать обращения от жителей региона перед встречей с его губернатором. Так, перед приездом в Екатеринбург президент попросил посмотреть, на что жалуются жители Свердловской области.

    Автор: Дима Оленин
    #свердловская область
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