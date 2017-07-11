Прекрасный полет «Стрижей» в честь юбилея ВКС РФ вызвал у питерцев желание стать летчиками. ФАН-ТВ

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Воздушно-космические силы Российской Федерации в этом году отмечают 105-летие со дня своего основания. Официальной датой профессионального праздника считается 12 августа, однако в Северной столице готовиться к юбилею начали уже сейчас. На территории выставочного комплекса «Ленэкспо» прошла масштабная акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Мероприятие посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

– Сегодня мы показываем все достижения военной науки, а точнее, военного образования, – рассказал журналистам заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов. – Наблюдаем здесь большое количество петербуржцев, привезли с собой большую концертную группу. А над Санкт-Петербургом работает пилотажная группа «Стрижи».

Выступление легендарной авиационной команды высшего пилотажа на отечественных истребителях МиГ-29 должно было стать кульминацией праздника. Однако их вылет был изрядно задержан – зрителям пришлось ждать два с половиной часа. Впрочем, за время ожидания и погода прояснилась, и представилась возможность познакомиться со всеми деталями акции подробнее. Так, в ходе акции все желающие могли прямо на месте получить любую информацию о российских военных образовательных учреждениях и службе по контракту. Начальник такого мобильного пункта отбора потенциальных служащих Дмитрий Дегтярев рассказал корреспондентам ФАН-ТВ о том, каковы задачи подобной переносной станции:

– Мобильный пункт отбора предназначен для проведения информационно-разъяснительных работ. Любой кандидат, который хочет поступить на военную службу по контракту, может обратиться к нашим инструкторам. В зависимости от образования и опыта службы в рядах Вооруженных Сил, можно подобрать соответствующую воинскую должность.

Дмитрий Дегтярев также пояснил, что в таких передвижных условиях можно сразу пройти предварительное тестирование, которое продемонстрирует уровень подготовки кандидата и выявит наиболее подходящую ему специализацию в военном ремесле.

Для тех гостей акции, кто не собирался строить карьеру в военной сфере здесь и сейчас, а лишь хотел посетить масштабный и зрелищный праздник, тоже подготовили достойную программу. На сцене развернулся концерт. В качестве ключевых артистов – действующие военнослужащие, музыкальные и танцевальные коллективы, существующие на базе различных военных частей.

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На территории выставочного комплекса были представлены образцы вооружения и военной спецтехники, доступные не только для обозрения, но и для полноценного исследования. Это сделало мероприятие по-настоящему семейным: дети смогли облазать печи полевой кухни, военизированные тягачи и огневые комплексы. Однако никакая экспозиция не идет в сравнение с живой демонстрацией мощи ВКС и мастерства пилотов. В момент, когда небо над Финским заливом озарилось приветственным фейерверком, а площадку, примыкающую к Гавани, начали сотрясать раскаты звука, гости праздника буквально взорвались овациями. В воздухе закружила шестерка истребителей серии МиГ-29. Опытные летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, в числе которых – «синхронные бочки» (одновременное вращение всех самолетов вокруг своей оси), «колокол» (самолет находится в вертикальной плоскости носом вверх, на нулевой скорости), «зеркало» (один самолет летит «вниз головой», как бы «отражая» идущий параллельно ниже) и многие другие. В моменты высшего накала истребители проходили на столь ничтожном расстоянии друг от друга, что из толпы слышалось единогласное «ах». Но, разумеется, мастерство пилотов позволяло им раз за разом благополучно расходиться в небе, оставляя зрителям лишь восторг и приятные впечатления. Ими они охотно подлились с корреспондентами ФАН-ТВ.

– Гордость берет за нашу страну! Каждый раз, когда они сюда к нам прилетают, мы рады. Мы чувствуем, что сила нашей страны с каждым годом становится все больше и больше, приятные эмоции, – рассказали Дмитрий и Ольга Донские, пришедшие на праздник с детьми. – е первый раз смотрим их выступление, но каждый раз восхищаемся, будто в первый. Такая сложность фигур, что каждый раз, даже зная, что будут делать, переживаешь. Выключается двигатель на верхней точке и кричим «ой!».

– Не знаю, как у других стран с авиацией, самолетами и вооружением. Но сегодня я восхитилась, что у нас в стране есть такое! Видела до этого «Стрижей» по телевизору, но это совершенно другие эмоции. Хорошо, что такое проводится и в Санкт-Петербурге, не только в Москве. Очень интересно, – поделилась Софья Хрущева.

– Ой, мне очень понравилось, потому что они делали необычные фигуры. Второй раз смотрю, и на эмоциях вся. Переживала за летчиков, они делали очень страшные фигуры, и ощущение, будто я рядом с ними нахожусь, – поведала Елизавета Яковкина.

Неудивительно, что у самых юных посетителей праздника, особенно у мальчишек, подобное зрелище вызвало не только восторг, но и желание когда-нибудь совершить подобный экстремальный вираж. Возможно, в скором будущем бравым летчиком станет Матвей Хрущев.

– Большой восторг, очень понравилось. Молодцы! Вот и сына агитирую – надо в армейские ряды заступать, – улыбаясь, рассказала мама Матвея Юлия.

– Мне тоже очень понравилось. Интересно, хорошо летают. После этого захотел стать летчиком! – поддержал юноша.

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