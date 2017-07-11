Сирия: курды освободили от ИГ город к югу от Ракки

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Ракка, 11 июля. Отрядам курдского ополчения удалось зачистить от террористов населенный пункт Аль-Укейрши.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» заявила о завершении операции по освобождению города Аль-Укейрши на юге провинции Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Источник сообщает, что в населенном пункте, расположенном в 15 километрах от Ракки вниз по течению реки Евфрат, находилась крупная база «Исламского государства»*, а также тренировочный лагерь боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.