МИД РФ отреагировал на решение Киева ужесточить правила въезда для россиян

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Москва, 11 июля. Российские власти намерены изучить предложение Киева ввести биометрический контроль и предварительную регистрацию для россиян. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями», — отметил он.

Карасин также добавил, что введение предварительной регистрации для россиян станет ударом по «человеческому измерению отношений».