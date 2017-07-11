Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 40 боеприпасов

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Донецк, 11 июля. Украинская армия за минувшие сутки выпустила по территории Донецкой народной республики почти 40 снарядов и мин. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ открывали огонь из танков, артиллерии, гранатометов.

Согласно приведенным данным, на мариупольском направлении украинская армия обстреляла из танков, гранатометов и стрелкового оружия четыре населенных пункта и прилегающие к ним районы.

На донецком направлении ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов, по которым выпустили 11 мин калибром 120 миллиметров и 12 мин калибром 82 миллиметра, а также 16 снарядов калибром 152 миллиметра и 122 миллиметра.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ ранены двое жителей ДНР.