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Эксперт: Украине готовят сценарий федерализации по примеру Боснии и Герцеговины
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    Эксперт: Украине готовят сценарий федерализации по примеру Боснии и Герцеговины

    13:11  11 Июля 2017
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    Эксперт: Украине готовят сценарий федерализации по примеру Боснии и Герцеговины

    Москва, 11 июля. Ситуацию на Украине не удастся разрешить в течение многих лет, однако страна не будет находиться под управлением извне все время. Таким мнением поделился эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Трухачев. 

    По его мнению, ситуация на Украине больше похожа на тупик.

    «Решение здесь возможно только по примеру восстановления мира в Боснии и Герцеговине в 1995 году. Но даже федеративная Босния и Герцеговина отнимает слишком много денег», — напомнил эксперт, добавив, что Украину, скорее всего, ждет именно такой вариант развития событий, поскольку на сегодняшний день в полной мере «обандерить» страну невозможно. 

    Трухачев считает, что это «головная боль» западных кураторов на долгие годы, сообщает «Свободная пресса»

    Автор: Дана Балан
    #украина #запад #эксперт #трухачев #политика
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