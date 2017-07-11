Гройсман обсудил пути решения конфликта в Донбассе со спецпосланником США

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Киев, 11 июля. Конфликт на юго-востоке Украины и пути его решения стала главной темой на встрече украинского премьер-министра Владимира Гройсмана со спецпосланником США Куртом Волкером.

Как сообщает пресс-служба кабмина Украины, в ходе беседы обсуждались меры по урегулированию ситуации в Донбассе и текущая обстановка в регионе.

Волкер вступил в должность спецпосланника на прошлой неделе, ранее он занимал пост постоянного представителя США при НАТО. На Украину он прилетел в воскресенье и уже успел провести целый ряд встреч и договориться о продолжении контактов в будущем.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о собственной независимости после произошедшего на Украине государственного переворота.