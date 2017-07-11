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Политика
Ирак должен уничтожить ИГ, чтобы боевики не вернулись в Мосул — генерал ВС США
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    Ирак должен уничтожить ИГ, чтобы боевики не вернулись в Мосул — генерал ВС США

    13:16  11 Июля 2017
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    Ирак должен уничтожить ИГ, чтобы боевики не вернулись в Мосул — генерал ВС США

    Мосул, 11 июля. По словам командующего силам коалиции во главе с США в Ираке генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, победа над террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в Мосуле и гибель главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади является важнейшим шагом, однако если не уничтожить террористов окончательно и не ликвидировать условия, которые позволили им укрепиться, ИГ может возродиться вновь.

    «Если мы хотим предотвратить появление «ИГИЛ* 2.0», правительство Ирака должно вести себя совершенно иначе, — передает слова Таунсенда Daily Mail. — Они должны обратиться к людям и достичь согласия с суннитским населением, чтобы сунниты чувствовали себя представленными в правительстве в Багдаде».

    Ирак должен уничтожить ИГ, чтобы боевики не вернулись в Мосул — генерал ВС США

    Ранее американский дипломат на условиях анонимности отметил, что «все, я думаю, уже запомнили, что если не закончить работу до конца, мы окажемся в том же положении всего через 10 лет»

    До 65% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, в то время как суннитов примерно вдвое меньше. При Саддаме Хуссейне шииты были практически лишены возможности участвовать в управлении страны, однако после падения этого режима ситуация обернулась так, что шииты занимают большую часть мест в правительстве в Багдаде, чем и воспользовались террористы «Исламского государства», чтобы привлечь население северного Ирака на свою сторону.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #таунсенд
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