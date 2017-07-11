Смерч напугал жителей Тюменской области

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Тюмень, 11 июля. Жители поселка Каскара сняли на видео уникальное природное явления — смерча.

Как отмечает Ura.Ru, несмотря на небольшие размеры торнадо умудрился переполошить жителей Тюменской области.

По словам одного из очевидцев зарождения смерча, стихия срывала крыши с домой людей и вырывала деревья прямо с корнями.

По словам директора института наук о Земле Виталия Хорошавина, большое количество подобных явлений в природе объясняется постоянной переменой погоды.

Для образования подобных завихрений в воздухе необходим перепад температур и давления. Тем не менее, явление в небе над поселком Каскара сложно назвать полноценным смерчем.